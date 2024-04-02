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روسيا تطلب عقد جلسة لمجلس الأمن بسبب العدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية

روسيا تطلب عقد جلسة لمجلس الأمن بسبب العدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية
الثلاثاء ٠٢ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٢:٠٠ بتوقيت غرينتش

أكد النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، أن مجلس الأمن سيعقد اليوم اجتماعًا بشأن الهجوم على القنصلية الإيرانية في سوريا بطلب من موسكو.

العالم - إیران

وقال بوليانسكي في بيان له: "بعد الهجوم الجوي الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق، توجه الإيرانيون إلى مجلس الأمن الدولي بطلب لإدانة هذا العمل. وبعد رسالة الإيرانيين، طلبنا عقد جلسة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي".

وأوضح الدبلوماسي الروسي أن الرئاسة المالطية لمجلس الأمن حددت يوم الاجتماع في الساعة 15.00 (22.00 بتوقيت موسكو) يوم 2 نيسان/أبريل.

وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، في وقت سابق من أمس الاثنين، باستشهاد قائد في "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، محمد رضا زاهدي وعدد من مرافقيه إثر العدان الإسرائيلي الذي استهدف مبنى القنصلية الإيرانية بالعاصمة السورية دمشق.

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