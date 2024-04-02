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بغداد تدين استهداف بعثة طهران الدبلوماسية في دمشق

بغداد تدين استهداف بعثة طهران الدبلوماسية في دمشق
الثلاثاء ٠٢ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٣:٤٥ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل قناة العالم الاخبارية من العاصمة العراقية بغداد، ان وزارة الخارجية العراقية، أعربت عن إدانتها لإستهداف البعثة الدبلوماسية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق.

العالم - العراق

ونقل الزميل نويد بهروز عن الوزارة قولها في بيان، أنها "تعرب عن إدانتها لإستهداف البعثة الدبلوماسية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق يوم الاثنين الموافق 2024/4/1 من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي".

وأضافت الوزارة في بيانها، أن "هذا الهجوم يُمثل انتهاكاً واضحاً وصارخاً للقانون الدولي وللسيادة السورية وتُحذر من خطورة المساس بأمن البعثات الدبلوماسية التي لها حصانة دبلوماسية بموجب القوانين الدولية"، لافتة الى ان " توسع دائرة العنف في المنطقة سيؤدي لمزيد من الفوضى وعدم الاستقرار".

ودعت الوزارة، مجدداً المجتمع الدولي إلى "التحرك العاجل لوقف عمليات القتل والتدمير في قطاع غزة والاستهداف المستمر للأراضي السورية".

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