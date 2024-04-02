هروب نتنياهو الى الخارج وعقدة غزة ومقاومتها

العالم - مع الحدث

هل الضربات التي يتلقاها على ايدي رجال المقاومة في غزة واخرها في خان يونس ومعها ضربات محور المقاومة من اليمن الى العراق الى جنوب لبنان وسوريا جعلته يفقد البوصلة ويتجه لمقر البعثة الايرانية في دمشق؟

هل يعتقد ان ضرباته تشفع له في الداخل وتحول الانظار عما يعترض مؤسسته السياسية والعسكرية من اخفاقات وانقسامات ؟

هل يعتقد انه سينجو بنفسه بهذه الضربة مما يلاحقه والحرب دائرة عليه وعلى جيشه وتحوطه من 7 جبهات كما ادعى وزير حربه؟

هل قرار توسيع المعركة الى مستوى المنطقة هو بقرار منه ام بتوجه امريكي وما هي التداعيات؟

كل هذه الاسئلة واكثر يجيب عليها ضيوف الحلقة وهم الكاتب والباحث معين مناع، امين عام حزب الوحدة العشبية الديمقراطي د.سعيد دياب ، استاذ في القانون العام د.محمد طي.