ما هو موقف مصر من جريمة استهداف القنصلية الإيرانية بدمشق؟

العالم- مصر

وأعلنت الخارجية المصرية في تغريدة على موقع "اكس" اليوم الثلاثاء إدانتها للهجوم الارهابي على مقر القنصلية الإيرانية بدمشق عصر امس الاثنين، والتي أدت لاستشهاد العميد محمد رضا زاهدي ومعاونه العميد محمد هادي حاجي رحيمي، وخمسة من إخوانهم من المستشارين العسكريين الايرانيين في سوريا،

وجاءت في الغريدة:" مصر تدين استهداف مقر القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق… نرفض رفضاً قاطعاً الاعتداء على المنشآت الدبلوماسية تحت أى مبرر… ونتضامن مع سوريا الشقيقة فى احترام سيادتها وسلامة أراضيها وشعبها الشقيق".