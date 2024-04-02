قائد "إسرائيلي" يطلق النيران على جنود الاحتلال في غزة!

العالم- فلسطین المحتلة

قال موقع "واللا" الإسرائيلي إن قائد قاعدة رامون، أطلق النار بطائرة أباتشي على القوة عن طريق الخطأ، بعد الضغط على زر في قمرة القيادة، وعرض حياتهم لخطر فعلي.

وأكد مراسل الموقع أمير بوحبوط، أن الصدفة حالت دون وقوع إصابات في الحادث، موضحا أن مصادر في سلاح الجو قالت إنها تلقت هذا الحدث بصدمة كبيرة، لأن الأمر يتعلق بضابط كبير وصاحب تجربة، مشيرة إلى أن الجميع في انتظار قرار قائد سلاح الجو بشأن الطيار.



واعتاد جيش الاحتلال على مثل هذه الحوادث خلال حربه على غزة، ما أكد حالة الارتباك التي يعيشها الجنود والضباط داخل صفوفه.. ففي كانون الأول/ ديسمبر 2023، استيقظ أحد جنود الاحتلال مذعورا بعد عودته من القتال في قطاع غزة للاستراحة، وقام بإطلاق النار على زملائه، ما أدى إلى إصابة عدد من رفاقه في الغرفة.

فيما أعلن جيش الاحتلال في كانون الثاني/ يناير عن مقتل ثلاثة أسرى في قطاع غزة، "بالخطأ" لأن جنوده اعتقدوا بأنهم يشكلون "تهديدا" لهم.



وكشفت وسائل إعلام الاحتلال أنه تم انتشال جثث القتلى من نفق في جباليا، شمال قطاع غزة، وكانوا ممن أسرتهم المقاومة الفلسطينية في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.

