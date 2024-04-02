عدد الصحفيين الشهداء يرتفع في غزة إلى 138 صحفيا

العالم - فلسطين المحتلة

وحسب "المركز الفلسطيني للاعلام"، أوضح المكتب الإعلامي أنّ عدد الشهداء الصحفيين ارتفع بعد استشهاد الصحفي محمد أبو سخيل خلال جريمة اقتحام مجمع مستشفى الشفاء الطبي في غزة.

وكانت وزارة الصحة في غزة، أفادت بأن قوات الاحتلال انسحبت، الاثنين، من مجمع الشفاء الطبي والمناطق المحيطة به في القطاع المحاصر بعد أسبوعين من شنّها عملية عسكرية واسعة النطاق في الموقع، ما كشف عن عشرات الشهداء ودمار هائل في المجمع الطبي ومحيطه.

وقالت الوزارة إنّه “جرى انتشال عشرات الجثث من داخل المجمع الطبي ومحيطه”.

وازدادت وتيرة استهداف الصحفيين الفلسطينيين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وذلك في محاولة لطمس الحقيقة، وإرهاب الصحفيين والقنوات الإخبارية، لمنعهم من تغطية جرائم الاحتلال المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.

وحذرت وسائل إعلام فلسطينية ودولية مراراً من استهداف الجيش الإسرائيلي للطواقم الإعلامية، ودعت إلى توفير الحماية لهم، وسط تجاهل إسرائيلي لتلك الدعوات.