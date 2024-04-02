الاحتلال يقصف سيارات مؤسسة دولية في غزة ويقتل 7 أجانب

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في رفح ان الغارة الاسرائيلية استهدفت سيارات مصفحات تابعة لمنظمة "المطبخ المركزي العالمي" وهي مؤسسة دولية تنسق تنسيقاً کاملاً مع الاحتلال لإدخال مساعداتها الدولية لغزة.

وأوضح مراسل العالم ان هذه المؤسسة هي التي کانت صاحبة السبق عبر ادخال المساعدات عبر الميناء الجديد في منطقة وسط قطاع غزة وکان الاحتلال الاسرائيلي ينوي استبدالها بمؤسسة الاونروا الدولية لتنسيق ادخال المساعدات الدولية الی قطاع غزة.

وأعلنت منظمة "المطبخ المركزي العالمي"، في بيان لها: "تعرضنا للقصف أثناء مغادرتنا مستودعا بدير البلح رغم تنسيق التحرك مع الجيش الإسرائيلي، وقتل 7 من موظفي المطبخ المركزي العالمي في ضربة إسرائيلية على قطاع غزة".

وقررت المنظمة تعليق عملياتها الإغاثية في قطاع غزة، منوهة بأن "القتلى الـ7 هم من أستراليا وبولندا والمملكة المتحدة ويحملون جنسيات مزدوجة من الولايات المتحدة وكندا وفلسطين".