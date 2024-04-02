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أوسع حملة اعتقال في بيت لحم منذ 7 أکتوبر

الثلاثاء ٠٢ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٨:٤٧ بتوقيت غرينتش

شهدت مدينة بيت لحم في الضفة الغربية أوسع حملة اعتقال منذ السابع من اکتوبر.

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في الخليل ان قوات الاحتلال، اقتحمت مدينة بيت لحم بأعداد کبيرة جداً وتم تسجيل أوسع حملة اعتقال منذ السابع من اکتوبر حيث طالت 14 مواطن فلسطيني.

واستخدم جيش الاحتلال الکلاب البوليسية وقام بإرهاب الأهالي ومداهمة المنازل بشکل مفاجئ وشملت الاعتقالات، اعتقال أشقاء فلسطينيين.

وأکد مراسل العالم ان قوة من جيش الاحتلال، اقتحمت بلدة بيت امر شمال الخليل وقاموا باعتقال طفل يبلغ من العمر 13 عاماً واقتادوه الی مراکز التحقيق.

وأشار مراسل العالم الی مداهمة قوة من جيش الاحتلال لبلدة سعير شمال شرق الخليل واعتقلت شاباً مصاباً ونقلته الی مراکز التحقيق.

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