إستهداف فرق الإغاثة جريمة تضاف لسجل جرائم الإحتلال.. وتقارب المواقف بين واشنطن وتل أبيب بشأن الهجوم على رفح

العالم - بانوراما

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة قد قال إن الفريق من بريطانيا وبولندا وأستراليا واميركا وكندا وفلسطين.

وأفادت المنظمة بأن عمال الإغاثة تعرضوا للاستهداف أثناء مغادرتهم مستودعا في دير البلح بعد تفريغ المساعدات الغذائية رغم التنسيق مع جيش الاحتلال.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: إعلان واشنطن أن تل أبيب وافقت على أخذ المخاوف الأميركية بشأن الهجوم البري على مدينة رفح في الاعتبار، واجراء مناقشات بهذا الخصوص.



وقال البيت الأبيض إن الموافقة الإسرائيلية جاءت خلال اجتماع أميركي إسرائيلي رفيع المستوى عقد عبر الفيديو بمشاركة وزير الخارجية أنتوني بلينكن، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان.

وكان عبر البيت الأبيض للاحتلال الإسرائيلي عن قلقه بشأن الهجوم العسكري على رفح، الذي تعتزم إسرائيل شنه جنوب قطاع غزة، وكشف أن تل أبيب وافقت على أن تأخذ هذه المخاوف في الاعتبار.

وفي سياق متصل، حذر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والملك الأردني عبدالله الثاني من العواقب الخطرة للهجوم على رفح، وشددا على ضرورة وقف إطلاق نار، وفتح المعابر البرية لدخول المساعدات إلى القطاع.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.