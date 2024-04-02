إيران تدين الهجوم الصهيوني على فريق 'المطبخ المركزي العالمي' بغزة

العالم - إيران

وقال كنعاني في تغريدة على منصة "إكس": إن الهجوم الذي شنه الجيش الإرهابي الصهيوني على فريق مساعدات تابع لمنظمة "المطبخ المركزي العالمي" غير الحكومية، المسؤول عن توزيع المساعدات الغذائية في غزة، يستحق الإدانة العالمية.

وأضاف: نعرب عن تعازينا ومواساتنا لأسر الضحايا السبع في هذه الجريمة البشعة، وهم من جنسيات مختلفة، حيث تؤكد هذه الجريمة مرة أخرى أن كيان الاحتلال الصهيوني مستمر في خطته الهادفة لفرض الجوع وخلق المجاعة والقتل المنظم والهادف للمدنيين العزل، ويصر على استهداف فرق الإغاثة الدولية والمنظمات الإنسانية والمنظمات غير الحكومية.

وتابع أن هذا النهج المعادي للإنسانية يشير بوضوح إلى أن الكيان الصهيوني لا يلتزم بأي من المعايير والقوانين الدولية، فضلاً عن المعايير الأخلاقية والإنسانية العالمية.

وأكد كنعاني: لا شك أن مثل هذه الجرائم المنظمة لا تؤدي إلا إلى تعميق الكراهية والغضب العالمي ضد الكيان الصهيوني البغيض وداعميه المعروفين، وستجعل إرادة شعوب العالم أكثر رسوخاً في دعم الشعب الفلسطيني المظلوم بوجه الظالمين الإسرائيليين.