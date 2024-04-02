الهجوم الصهيوني على القنصلية الايرانية بدمشق

العالم – باختصار

هذا الهجوم أدى الى سقوط شهداء وجرحى وإلى تدمير مبنى القنصلية في قلب العاصمة السورية.

السفير الإيراني بدمشق العدوان الصهيوني أدى للسقوط عدد شهداء بينهم مستشارون عسكريون كانوا بضيافة السفارة.

من بين الشهداء العميد محمد رضا زاهدي ومساعده العميد محمد هادي حاج رحيمي وخمسة مستشارين برفقتهما.

السفير حسين اكبري الكيان قصف القنصلية الايرانية بستة صواريخ اطلقتها طائرات من طراز"اف 35".

إيران أعلنت أنها تحتفظ بحق الرد، مؤكدة ان الكيان سيتحمل عواقب وتبعات جريمته.

القائد.. سنجعل الكيان الصهيوني الشرير يندم على هذه الجريمة.



رئيس الجمهورية ابراهيم رئيسي.. هذه الجريمة لن تمر دون رد حازم.



المجلس الاعلى للأمن القومي الايراني.. لقد تم إتخاذ القرارات المناسبة للرد على هذا الهجوم الارهابي.

وزير الخارجية.. وجهنا رسالة مهمة للحكومة الامريكية باعتبارها الداعم الرئيسي للكيان وعلى واشنطن تحمل المسؤولية.



الخارجية الايرانية دعت مجلس الأمن الدولي لعقد اجتماع طارق بشأن هذا العدوان على القنصلية الايرانية بسوريا.



ممثلية ايران في الامم المتحدة.. الهجوم الصهيوني على القنصلية الايرانية انتهاك صارخ لميثاق الامم المتحدة.



ممثلية ايران.. هذا العدوان انتهاك الاتفاقيات 1961 و 1973 التي تحظر استهداف الممثليات الدبلوماسية.



خلفيات عام 2023 .. شن الكيان 40 غارة على سوريا أدت لاستشهاد 33 من كوادر جبهة المقاومة 61 مدنيا.



خلفيات فبراير الماضي.. استشهد المستشار العسكري اللواء حرس سعيد عليدادي بغارة اسرائيلية جنوب دمشق.



مطلع العام استشهد المستشاران اللواء صادق أميد زاده ومساعده اللواء الحاج غلام حيدر بغارة صهيونية جنوب دمشق.

سوريا والعراق والاردن والسعودية والكويت والامارات وقطر وعمان واليمن والعديد من بلدان العالم شجبت هذا العدوان.

كما شجبته بشدة حركات حماس والجهاد الاسلامي وانصار الله اليمنية وحزب الله لبنان والحركة الشعبية لتحرير فلسطين.

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