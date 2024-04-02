فيديو خاص: الشيخ ماهر حمود يتحدث عن دور ايران في 7 اكتوبر!!

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واضاف الشيخ ماهر حمود: هذه النظرة العالية والثاقبة للامام الخميني والتي اتمها القائد الخامنئي تدل على وعي سياسي من جهة، وارتباط بفحوى القرآن الكريم وليس بالتفاصيل الفقهية التي يختلف عليها المسلمون.

واشار سماحته الى ان من الواضح لدى الجميع ان صمود اهل فلسطين هو بدعم رئيسي من ايران، وهذا لا يخفى لا على العدو ولا على الصديق، ما يعني ايضا ان شعار يوم القدس وكل رما رافقه من اعمال لتأكيد اولوية القدس لم يكن كلاما في هواء عند الامام الخميني وعند القادة في ايران، وانما ترافق مع عمل دؤوب وانفاق جزيل ومتابعة دقيقة للتفاصيل اوصلتنا لى ما نحن فيه.

وتابع: لو نظرنا باختصار الى العالم الاسلامي من دون ايران اليوم، كيف سيكون وضع غزة، ولا يجوز هنا ان نظن ان ما يحصل من ابادة ومجازر في غزة هي نتيجة لعملية 7 اكتوبر، وانما هذا مخطط له، وقد كشفت المصادر الامنية ان هذا المخطط موجود عند اسرائيل منذ سنوات واستغلتت هذه المرحلة للتنفيذ هذا الجزء الرئيس من مخططها.

واوضح الشيخ ماهر حمود رئيس تجمع علماء المقاومة وامام وخطيب ومؤسس مسجد القدس الادريسي الحسني: الاسرائيليون قالوا علنا انهم لا يتحملون وجود مليوني فلسطيني في غزة، وربما يمكن تحمل 100 الف فقط.

وحول تداعيات العدوان الاسرائيلي اعتبر انه رغم حجم الدمار الكبير والجرائم بحق الشعب الفلسطيني لكن هناك ايضا بالمقابل استحقاقات لم يكن احد يتوقعها، حيث خرجت اكبر تظاهرات في تاريخ الولايات المتحدة وبريطانيا والدنمارك وفرنسا وايطاليا، ما يمثل بداية وعي مهمة جدا، وسيظهر للجميع ان كل ما قلناه عن اسرائيل والصهاينة صحيح.

واضاف الشيخ ماهر حمود رئيس تجمع علماء المقاومة وامام وخطيب ومؤسس مسجد القدس الادريسي الحسني: هؤلاء يعتمدون على التلمود الذي يزعم ان كل مخلوقات البشر على الارض هم حيوانات خلقوا لخدمة الشعب المختار ويستبيحون الدماء والاعراض والاموال والابادة حتى بحق الاطفال والاشجار والبناء والآبار، وكل هذا في كتبهم.

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