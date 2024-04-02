وزير دفاع باكستان مخاطبا أميركا: من حقنا الحصول على الغاز من إيران

العالم - إيران

ونقلت وسائل الإعلام الباكستانية رد وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف على المعارضة الأميركية للتقدم في مشروع الغاز الإيراني الباكستاني المشترك، خلال محادثة مع وسائل الإعلام بعد اجتماع للبرلمان في إسلام آباد.

وقال: على أميركا التي تعارض خطة نقل الغاز الإيراني إلى باكستان أن تخبرنا أيضا بحلها البديل.

وطلب وزير الدفاع الباكستاني، في الإشارة إلى أن بلاده يتعين عليها شراء الغاز من السوق العالمية بمعدل ضخم، من واشنطن أن تتفهم التحدي الاقتصادي الذي تواجهه باكستان.

وقال: إذا كانت جارتنا إيران قادرة على توفير الطاقة بسهولة وبأسعار معقولة، فمن حق باكستان الاستفادة من هذه الفرصة.