ممثلية إيران في جنيف: الكيان الإسرائيلي يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين

العالم - إيران

وكتبت ممثلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في جنيف في حساب المستخدم الخاص على منصة X ردا على عدوان الكيان الصهيوني على المقر الدبلوماسي الإيراني في دمشق أن: الأعمال التدميرية التي يقوم بها الكيان الإسرائيلي في غرب آسيا تسببت في عدم الاستقرار وانعدام الأمن.

وقالت الممثلية: إن الهجوم الأخير على القسم القنصلي بالسفارة الإيرانية في دمشق يظهر الطبيعة المهجورة تماما لهذا الكيان في ارتكاب جرائم غير مسبوقة، ويعتبر هذا الهجوم انتهاكا للسيادة السورية والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وتابعت بالقول: إننا نحذر من أن الكيان الإسرائيلي يتحدى القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة، ويحرض على الخروج على القانون ويشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، ويجب محاسبته على هذه الأعمال التدميرية وجميع جرائمه.