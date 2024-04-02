قيمة التجارة الخارجية لإيران تتجاوز الـ 153 مليار دولار

العالم - إيران

وأضاف محمد رضواني فر، بأن إيران صدرت بضائع (بما في ذلك النفط والكهرباء والخدمات الهندسية الفنية والتجارة عبر الأمتعة) بقيمة 86 مليار و 890 مليون دولار إلى دول أخرى واستوردت بضائع بقيمة 66 مليار و 280 مليون دولار في العام الماضي.

وتابع: بلغت قيمة الصادرات خلال هذه الفترة، باستثناء النفط والكهرباء والخدمات الهندسية الفنية وتجارة الأمتعة، 136,409,000 طن من البضائع بقيمة 49 ملياراً و330 مليون دولار ، أي بانخفاض قدره 8.87% من حيث القيمة و ارتفاع بنسبة 82.9% من حيث الوزن.

وقال رضواني فر: تم خلال هذه الفترة تصدير 35 مليار و870 مليون دولار من النفط و370 مليون دولار من الكهرباء و1 مليار و293 مليون دولار من الخدمات الفنية والهندسية.