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مدير عام الجمارك الإيرانية:

قيمة التجارة الخارجية لإيران تتجاوز الـ 153 مليار دولار

قيمة التجارة الخارجية لإيران تتجاوز الـ 153 مليار دولار
الثلاثاء ٠٢ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٣:٤٧ بتوقيت غرينتش

أعلن مدير عام الجمارك الإيرانية محمد رضواني فر، أن التجارة الخارجية ارتفعت بنسبة 2.6% خلال العام الإيراني الماضي ووصلت إلى 153 مليار و170 مليون دولار.

العالم - إيران

وأضاف محمد رضواني فر، بأن إيران صدرت بضائع (بما في ذلك النفط والكهرباء والخدمات الهندسية الفنية والتجارة عبر الأمتعة) بقيمة 86 مليار و 890 مليون دولار إلى دول أخرى واستوردت بضائع بقيمة 66 مليار و 280 مليون دولار في العام الماضي.

وتابع: بلغت قيمة الصادرات خلال هذه الفترة، باستثناء النفط والكهرباء والخدمات الهندسية الفنية وتجارة الأمتعة، 136,409,000 طن من البضائع بقيمة 49 ملياراً و330 مليون دولار ، أي بانخفاض قدره 8.87% من حيث القيمة و ارتفاع بنسبة 82.9% من حيث الوزن.

وقال رضواني فر: تم خلال هذه الفترة تصدير 35 مليار و870 مليون دولار من النفط و370 مليون دولار من الكهرباء و1 مليار و293 مليون دولار من الخدمات الفنية والهندسية.

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