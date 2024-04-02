بريطانيا تستدعي السفير الإسرائيليّ

العالم - اوروبا

وكانت أدت غارة لقوات الاحتلال الإسرائيليّ لارتقاء 7 من العاملين في منظمة وورلد سنترال كيتشن الأميركية الخيرية غير الحكومية ليل الإثنين/ الثلاثاء، في قطاع غزة.

ومن جانبه، دعا وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، الكيان الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إلى تقديم "تفسير كامل وشفاف" بعد غارة جوية في غزة خلفت سبعة قتلى من عمال الإغاثة، بينهم مواطن بريطاني.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" عن كاميرون قوله إن "أنباء الغارة الجوية التي قتلت موظفي منظمة وورلد سنترال كيتشن (المطبخ المركزي العالمي) للإغاثة، في غزة محزنة للغاية".

وأضاف: "تلقينا أنباء مقتل مواطنين بريطانيين، ونعمل بشكل عاجل للتحقق من هذه المعلومات وسنقدم الدعم الكامل لعائلاتهم". وقال: "كانوا يعملون من أجل إيصال المساعدات المنقذة للحياة لمن من هم في أمس الحاجة إليها".

وتابع: "من الضروري حماية العاملين في المجال الإنساني وتمكينهم من القيام بعملهم... لقد طالبنا إسرائيل بالتحقيق الفوري وتقديم تفسير كامل وشفاف لما حدث".

قالت منظمة "وورلد سنترال كيتشن" غير الحكومية، اليوم، إن سبعة أشخاص يعملون لصالحها، بينهم مواطنون من أستراليا، وبريطانيا، وبولندا، لقوا حتفهم في ضربة جوية إسرائيلية على قطاع غزة.

وأعلنت المنظمة التي تتخذ مقرا في الولايات المتحدة "تعليق عملياتها في المنطقة" بعد مقتل موظفيها.

وأضافت المنظمة في بيان أن العاملين الذين كان من بينهم أيضا فلسطينيون ومواطن يحمل الجنسيتين الأميركية والكندية، كانوا يستقلون سيارتين مدرعتين تحملان شعارها إلى جانب مركبة أخرى.

وذكرت أنه على الرغم من تنسيق التحركات مع الجيش الصهيوني، فقد تعرضت القافلة للقصف في أثناء مغادرتها مستودعها في دير البلح، بعد تفريغ أكثر من 100 طن من المساعدات الغذائية الإنسانية التي جُلبت إلى غزة عن طريق البحر.

وشاركت المنظمة بشكل نشط منذ بدء العدوان الإحتلال على غزة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) في عمليات الإغاثة، ولا سيما توزيع وجبات غذائية على سكان القطاع المهدد بالمجاعة.