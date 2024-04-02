الجامعة العربية تعقد 'إجتماعا طارئا' بشأن جرائم 'إسرائيل' في غزة

العالم - العالم الإسلامي

أعلنت جامعة الدول العربية، عقد اجتماع طارئ غدا الأربعاء، على مستوى المندوبين الدائمين؛ لبحث التحرك بشأن ارتكاب "إسرائيل" جريمتي الإبادة الجماعية والتجويع في قطاع غزة.

وأوضح الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي، أن عقد الاجتماع بناء على طلب دولة فلسطين وتأييد عدد من الدول العربية؛ وذلك لبحث الحراك العربي لدعم القضية الفلسطينية.

وأضاف "زكي" أن الاجتماع سوف يبحث التحرك العربي والدولي في ضوء التهديدات الإسرائيلية المستمرة باجتياح وشيك لمدينة رفح التي تأوي ما يزيد على 1.5 مليون نازح ومواطن فلسطيني، بالإضافة إلى تعنت ورفض الكيان الصهيوني تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وآخرها القرار رقم 2728، الذي طالب بوقف فوري لإطلاق النار في شهر رمضان.