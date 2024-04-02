مسؤول باكستاني یدین الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية بدمشق

العالم - إيران

والتقى اليوم "محمد كامران تسوري" أثناء حضوره في القنصلية العامة لإيران بمدينة كراتشي (عاصمة ولایة السند) التقى مع القنصل العام للجمهورية الإسلامية الإيرانية "حسن نوريان".

وأعرب هذا المسؤول الباكستاني، عن تعازيه ومواساته بعد استشهاد المستشارين العسكريين الإيرانيين في سوريا، إثر الهجوم الغاشم الذي شنه الکیان الصهيوني الهمجي.

واعتبر "تسوري" الهجوم الإرهابي الذي شنه الکیان الصهيوني على المباني الدبلوماسية لإيران عملاً مشیناً وطلب من المجتمع الدولي محاسبة إسرائيل على جرائمها في غزة وأعمال التهديد في المنطقة.

كما وقع على السجل التذكاري الذي فتحته القنصلية الإيرانية لشهداء الهجوم الصهيوني الغادر.