فيديو خاص: الرد الايراني قادم لا محالة، فاستعدوا!!

العالم - خاص بالعالم

واضاف مراسلنا: وان كان الاحتلال لم يعترف رسميا حتى اللحظة بأنه هو من نفذ عملية الاغتيال وقام بقصف المبنى القنصلي الايراني في العاصمة السورية دمشق، لكن كل التلميحات التي صدرت من قبل الكيان الاسرائيلي تؤكد ان الكيان هو من قام بهذا العمل.

وتابع: بالمقابل هناك من حذر في الكيان من الكتاب والصحفيين من ان الرد الايراني قادم لا محالة وأن على الكيان الاسرائيلي ان يستعد لهذا الرد لأنه قد يتجاوز كل التوقعات الاسرائيلية.

وأشار مراسلنا الى ان الكيان الاسرائيلي كان قد رفع حالة التأهب الى الدرجة القصوى في كافة سفاراته وقنصلياته في انحاء العالم تخوفا من رد الجمهورية الاسلامية.

للمزيد تابعوا الفيديو المرفق ...