تايوان.. 4 قتلى وعشرات الجرحى بأعنف زلزال منذ ربع قرن

العالم - خاص بالعالم

وأعلنت إدارة الطقس المركزية في تايوان أن الزلزال وقع على عمق خمسة عشركيلومترا ونصف قبالة ساحل الجزيرة الشرقي وأدى إلى عشرات الهزات الارتدادية في العاصمة تايبيه وغيرها بقوة بلغت أربع درجات أو أكثر.

ووفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية يقع مركز الزلزال على بعد حوالي ثمانية عشر كيلومترا جنوب مقاطعة هوالين ومع توقف الطرق الرئيسية وخطوط السكك الحديدية التي تربط مدينة هوالين ببقية تايوان اضطرت فرق الإنقاذ إلى دخول المنطقة عن طريق الجو، هذا فيما أبلغ عدد من السكان عن انقطاع التيار الكهربائي وانقطاع الإنترنت في جميع أنحاء الجزيرة.

وأعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن أمواج تسونامي صغيرة وصلت إلى أجزاء من مقاطعة أوكيناوا الجنوبية ولكن فيما بعد تم خفض التحذير السابق من تسونامي إلى توجيه إرشادي.



ووفقا لتقارير وسائل الإعلام الرسمية الصينية شعر سكان عدة مناطق في مقاطعة فوجيان الصينية بالزلزال وكذلك سكان مناطق بعيدة مثل شنغهاي شعروا أيضا بالهزات الأرضية.

ويعد هذا الزلزال الأقوى الذي يضرب الجزيرة منذ عام 1999، حيث قتل آخر زلزال بقوة 7.6 درجات نحو الفين واربعمئة شخص ودمر كليا أو جزئيا حوالي خمسين ألف مبنى مما جعله واحدا من أسوأ الزلازل المسجلة في تايوان.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...