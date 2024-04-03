الإحتلال يستهدف مقرات الأنروا والهلال الأحمر والصليب الأحمر الدولي في غزة

العالم - خاص بالعالم

وسط توالي تقارير تتحدث عن تعمد جيش الاحتلال استهداف القافلة ثلاث مرات متتالية عند شارع الرشيد جنوب دير البلح وسط قطاع غزة امعانا في سياسة تجويع الشعب فلسطيني في غزة.

جاء العدوان الاسرائيلي على القافلة بعدما قدمت منظمة المطبخ المركزي العالمي التابعة للامم المتحدة سبعة وثلاثين مليون وجبة طعام في قطاع غزة منذ بدء العدوان في حين اعلنت المنظمة وقف عملياتها بشكل فوري في القطاع اثر الاعتداء الاسرائيلي.

وكان وفد المنظمة يتحرك في منطقة منزوعة السلاح بسيارتين مصفحتين وسيارة تحمل شعار المنظمة، لكنه تعرض للقصف بعد تفريغ أكثر من مئة طن من المساعدات في مستودع بدير البلح، رغم تنسيق التحرك مع جيش الاحتلال.

لم تكن المنظمة اولى ضحايا العدوان الاسرائيلي من بين المؤسسات الاممية والدولية بل تتقدمها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الانروا التي تعرضت لعدة اعتدءات اسرائيلية، بعد ادعاءات جيش الاحتلال بأن عاملين بالمنظمة الأممية كانوا من بين المنفذين لهجوم السابع من أكتوبر.

ونفذ الاحتلال سلسسلة هجمات على مقرات الانروا، كان أبرزها قصف مدرسة تابعة للمنظمة في مخيم المغازي للاجئين في قطاع غزة.واستشهد فيها ستة أشخاص وأصيب العشرات.

كما استهدف الاحتلال قبل ايام ملجأ تابع للانروا في غرب خان يونس ما أدى إلى استشهاد اربعة عشر فلسطينيا وإصابة العشرات.



اما جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني تعرضت في يناير الماضي لقصف طائرات الاحتلال ما اسفر عن استشهاد اربعة اشخاص الى جانب طفل رضيع.



وفي الشهر ذاته استهدف قصف اسرائيلي سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر، ما أدى إلى استشهاد ستة أشخاص، ثلاثة منهم من طواقم الهلال الأحمر وصحفي، وإصابة العشرات.

جمعية الصليب الاحمر الدولي ايضا تعرضت لاعتداءات الاحتلال ففي نوفمبر 2023 استهدفت قوات الاحتلال قافلة إنسانية تابعة لها كانت تحمل مساعدات طبية وغذائية إلى مرافق صحية من ضمنها مستشفى القدس التابع للجمعية.

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