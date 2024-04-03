استمرار الإدانات لاغتيال موظفي "المطبخ العالمي"

العالم - فلسطين

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة يوم أمس الثلاثاء عن ارتفاع حصيلة الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 32916 شهيداً و75494 إصابة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، منهم 6050 طالباً بحسب وزارة التربية والتعليم الفلسطينية التي أضافت أن 408 مدارس تعرضت للقصف والتخريب منذ بداية الحرب.

وعبّر رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي لنظيره الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأربعاء عن "غضبه" لمقتل سبعة عاملي إغاثة، بينهم مواطنة أسترالية، في ضربة جوية إسرائيلية في قطاع غزة.

وقال ألبانيزي "لقد أبلغت بوضوح شديد رئيس الوزراء نتنياهو أنّ الأستراليين غاضبون إزاء هذه المأساة".

واستنكر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، أمس الثلاثاء، مقتل عدد من موظفي منظمة "المطبخ المركزي العالمي" إثر هجوم إسرائيلي وسط غزة.

وقال غوتيريس على منصة إكس: "الغارات الجوية الإسرائيلية الصادمة التي قتلت موظفي المطبخ المركزي العالمي أمس (الاثنين) رفعت عدد عمال الإغاثة الذين قتلوا في هذا الصراع إلى 196"، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وأوضح أن من بين القتلى "أكثر من 175 موظفاً في الأمم المتحدة".

هذا وطالبت بولندا الاحتلال بـ"تعويض" عائلات عمال الإغاثة

في السياق أدانتا قطر وكندا بشدة جريمة استهداف عمال الإغاثة في غزة

كما استدعت بريطانيا سفير كيان الاحتلال بسبب مقتل عمال الإغاثة