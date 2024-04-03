بعد تسع سنوات على العدوان.. جبهة اليمن غير المعادلات

العالم - انقلاب الصورة

وأثبت اليمن أنه بلد قوى وحاضر وعصي على الانكسار، وفيه شعب ينصر المظلومين والمستضفين وكان من أوائل الشعوب الذي هب لنصرة الشعب الفلسطيني، وكان من الجبهات الاوائل التي شكلت منعطف كبيرا في الحرب المفروضة على غزة والعدوان الإسرائيلي على غزة.



كل المحاولات لرضا اليمن وشعبه باءت بالفشل أميركا وبريطانيا ومعهم الكيان الإسرائيلي لن يستطيعوا وقف النصرة والمساندة من الشعب اليمني إلى أهل غزة وإلى مقاومة أهل غزة، ومن باب أولى الدول التي تفرض الحصار على الشعب اليمني وعلى الدولة اليمنية أن تنهي حصارها الان وان تحول الهدنة الموجودة الان إلى اتفاق سلام لكي يتفرق اليمن والشعب اليمني إلى مناصرة فلسطين وأهل غزة ومقاومة أهل غزة.

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