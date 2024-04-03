الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر والمقاومة توقع قواته بين قتلى وجرحى

العالم- فلسطين

وواصلت طائرات الاحتلال ومدفعيته غاراتها وقصفها العنيف -اليوم الأربعاء- على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة مئات الشهداء والجرحى.

وشنت طائرات الاحتلال غارات عنيفة على محيط مستشفى ناصر بخانيونس.

ونسفت قوات الاحتلال عدة منازل في خان يونس مع استمرار القصف المدفعي وسط وغرب المدينة.

في حين تُواصل كتائب الشهيد عز الدين القسام؛ الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في محاور قطاع غزة، حيث تمكن مقاتلوها من استهداف قوة للاحتلال متحصنة في أحد المباني بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات، شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، أوقعوا القوة بين قتيل وجريح.

واستهدفت كتائب القسام، وفق بلاغ آخر نشرته عبر منصتها على "تيليغرام"، جرافة عسكرية من نوع "D9" تابعة لقوات الاحتلال بقذيفة "الياسين 105" شرق دير البلح وسط قطاع غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، بلغ عدد الشهداء في قطاع غزة 32916، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وعدد الجرحى 75494، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ 180:

-قوات الاحتلال تقتحم حي الارسال في مدينة البيرة.

-الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية تجاه مدينة قلقيلية

-قوات الاحتلال تقتحم مدينة قلقيلية

-اشتباكات عنيفة وعبوات ناسفة تستهدف قوات الاحتلال في محيط مخيم الفارعة

-مصادر محلية: قوات الاحتلال تعتقل الشابين محمد الخطيب وفتحي كنعان بعد مداهمة منزليهما في بلدة حزما شمال شرق القدس.

-الإعلام العبري: منفذ عملية الدهس بالقرب من مدينة قلقيلية هو من سكان مدينة الطيرة بداخل المحتل

-استهداف قوات الاحتلال بعبوات ناسفة محلية الصنع في مخيم الفارعة بطوباس.

-إصابة عدد من النازحين بحروق جراء اندلاع حريق في مركز إيواء بمحيط المستشفى الأوروبي جنوب قطاع غزة

-استنفار جيش الاحتلال، وعملية تمشيط واسعة بواسطة طائرة هليكوبتر في محيط مدينة قلقيلية بعد عملية الدهس

-استهداف قوات الاحتلال في وادي الفارعة جنوب محافظة طوباس

-اشتباكات مسلحة بين المقاومين وقوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم الفارعة في طوباس

-قوات الاحتلال تغلق مداخل مدينة قلقيلية.

-انباء أولية: الاعلام العبري: عملية طعن ودهس قرب مستوطنة "كوخاف يائير" قرب معبر ايال شمال قلقيلية، والحديث عن إصابة جنود في جيش الاحتلال واطلاق نار على الشاب

-شبان يستهدفون قوات الاحتلال بالعبوات المتفجرة خلال الاقتحام المستمر لبلدة عزون شرق قلقيلية

-جانب من اقتحام الاحتلال لمنطقة اخريسة في يطا جنوب الخليل

-تجدد قصف الاحتلال المدفعي على مناطق متفرقة من خان يونس جنوبي قطاع غزة

-قوات الاحتلال تقتحم بلدتيعزون شرق قلقيلية و يتما جنوب نابلس ويطا جنوب الخليل

-صافرات الإنذار تدوي على الحدود الأردنية الفلسطينية خشية تسلل طائرة مسيرة.