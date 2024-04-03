التظاهرات لا تتوقف في "إسرائيل" .. ما تداعياتها؟

العالم - خاص بالعالم

لليوم الرابع على التوالي، تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين أمام مبنى الكنيست، مطالبين بإقالة الحكومة وإعادة الأسرى المحتجزين لدى حركة حماس في غزة.

المتظاهرون توجهوا إلى مبنى الكنيست في مسيرات حاشدة حملوا خلالها مشاعل، وطالبوا باستقالة رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو، متهمين إياه بخيانة الثقة الشعبية.



ويتزايد الضغط على نتنياهو، بعدما وجد المعارضون لحكومته وعائلات الأسرى المحتجزين في غزة قضية مشتركة.



وقالت 'نحن نحتج هنا لاستبدال هذه الحكومة الفاشلة التي لا تفعل ما يكفي من أجل المواطنين. إنهم يقومون بما يصب في مصلحتهم فقط، ولا يهتمون بمستقبلنا'.

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شوارع مدينة القدس المحتلة شهدت خروج تظاهرات حاشدة بالقرب من مقر الإقامة الخاص بنتنياهو، رفع المتظاهرون خلالها لافتات ورددوا هتافات تطالبه بالاستقالة واستعادة الاسرى بصفقة تبادل ووقف الحرب، قبل أن يتوجهوا إلى منزل رئيس الكيان الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ مطالبين بإجراء انتخابات مبكرة.

هذا وحملت عوائل الأسرى نتنياهو مسؤولية السابع من تشرين الأول/أكتوبر كما اتهمته بأنه هو من يعرقل التوصل إلى صفقة للافراج عن أبنائهم



نحن نقول للحكومة إن كل هذه الكلمات الفارغة حول تحقيق النصر في المرحلة الثانية هي مجرد هراء. نحن لا نريد الانتقام، ولا قتل الفلسطينيين من أجل لا شيء، ولا نريد مجاعة في غزة، نحن نريد وقف إطلاق النار وعودة الأسرى.

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إلى ذلك تقدم المحتجون باتجاه منزل نتنياهو بعد أن تجاهلوا تعليمات الشرطة الإسرائيلية التي حاولت منعهم وتفريقهم، فيما تم تسجيل اشتباكات بعد محاولة مئات المتظاهرين اختراق الحواجز الأمنية والوصول لمنزله حيث تم قمع المتظاهرين بقوة عبر خراطيم المياه والاعتداء بالضرب على بعضهم والاعتقال.

وبعد أسابيع من التظاهرات كل سبت في تل أبيب، وحد المعسكر المناهض للحكومة وعائلات الأسرى جهودهما للتعبير عن غضبهم كل مساء منذ بداية هذا الأسبوع أمام الكنيست. حتى إن بعضهم يمضي ليلته في الخيم التي نصبت في المكان مؤكدا مواصلة الاحتجاج حتى إقالة حكومة نتنياهو وإبرام صفقة لتبادل الأسرى.