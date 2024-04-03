باجواء روحانية.. هكذا أحيا الإيرانيون ليلة القدر

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ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر إنها الليلة التي أنزل فيها القرآن، وهي 'خير من ألف شهر'.

أحيا مئات الآلاف من الايرانيين مراسم الليلة الثالثة من ليالي القدر المبارکة بمدينة مشهد المقدسة و بجوار مرقد الإمام على بن موسى الرضا (عليه السلام) في الليلة الـ23 من شهر رمضان المبارك.

باحات و ساحات العتبة الرضوية المطهرة كانت مكتظة بحشود كبيرة من المسلمين من داخل إيران وخارجها خاصة من الدول العربية والإفريقية وافغانستان يصطفون لإحياء مراسم ليلة القدر الشريفة.



هكذا هي أجواء هذه الليلة في أرجاء إيران، حيث اجتمع المسلمون وبمختلف الفئات العمرية والشرائح الاجتماعية لطلب حاجاتهم.. إنها نفحات دينية وتقرب إلى الله عز وجل بالدموع والمناجات و الاستغفار، سائلين المولى عز وجل قضاء الحوائج وغفران الذنوب.



إنها ليلة الفرقان والغفران والتوبة والرحمة والبركة والعتق من النار، وليلة سلام للمؤمنين من كل خوف. إنها ليلة من أعظم الليالي قدرا ومنزلة عند الخالق جل في علاه.