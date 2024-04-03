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إدارة بايدن تسعى لإرسال طائرات مقاتلة قيمتها 18 مليار دولار لـ"إسرائيل"

إدارة بايدن تسعى لإرسال طائرات مقاتلة قيمتها 18 مليار دولار لـ
الأربعاء ٠٣ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٨:٤٥ بتوقيت غرينتش

تضغط إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على الكونغرس للموافقة على خطة لبيع طائرات مقاتلة من طراز F-15 بقيمة 18 مليار دولار للاحتلال الإسرائيلي في خطوة تؤكد على رفض بايدن، الذي تفاخر مراراً بأنه صهيوني،  جميع الدعوات التي تطالب بالحد من مبيعات الأسلحة الأمريكية للإحتلال بسبب حربها الدموية على غزة.

العالم - الأميركيتان

وأرسلت وزارة الخارجية مؤخرًا إشعارًا غير رسمي إلى لجنتين تابعتين للكونغرس لبدء عملية مراجعة تشريعية لهذا الأمر، وهي خطوة أولى نحو منح الوزارة تصريحًا رسميًا لنقل ما يصل إلى 50 طائرة.

وتم الإبلاغ عن طلب شراء طائرات F-15 في وقت سابق من قبل موقعي “بوليتيكو” و”سي إن إن” وأكده مسؤولان أمريكيان لصحيفة “نيويورك تايمز” وستشمل الصفقة، التي ستكون واحدة من أكبر مبيعات الأسلحة الأمريكية لتل أبيب منذ سنوات، ذخائر وتدريبًا وأشكال دعم أخرى.

وقال المسؤولون الأمريكيون إنه على الرغم من أن الولايات المتحدة قامت بتسريع بعض الأسلحة للحرب الإسرائيلية في غزة، إلا أن طائرات F-15 لن يتم تسليمها قبل خمس سنوات على الأقل.

ومع سرعة قصوى تبلغ حوالي 2000 ميل في الساعة، فإن الطائرة F-15 قادرة على القتال جو-جو وقصف الأهداف على الأرض.

وقد استخدم الإحتلال طائرات إف-15 التي تمتلكها بالفعل لضرب غزة.

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