العالم - الأميركيتان

وأرسلت وزارة الخارجية مؤخرًا إشعارًا غير رسمي إلى لجنتين تابعتين للكونغرس لبدء عملية مراجعة تشريعية لهذا الأمر، وهي خطوة أولى نحو منح الوزارة تصريحًا رسميًا لنقل ما يصل إلى 50 طائرة.

وتم الإبلاغ عن طلب شراء طائرات F-15 في وقت سابق من قبل موقعي “بوليتيكو” و”سي إن إن” وأكده مسؤولان أمريكيان لصحيفة “نيويورك تايمز” وستشمل الصفقة، التي ستكون واحدة من أكبر مبيعات الأسلحة الأمريكية لتل أبيب منذ سنوات، ذخائر وتدريبًا وأشكال دعم أخرى.

وقال المسؤولون الأمريكيون إنه على الرغم من أن الولايات المتحدة قامت بتسريع بعض الأسلحة للحرب الإسرائيلية في غزة، إلا أن طائرات F-15 لن يتم تسليمها قبل خمس سنوات على الأقل.

ومع سرعة قصوى تبلغ حوالي 2000 ميل في الساعة، فإن الطائرة F-15 قادرة على القتال جو-جو وقصف الأهداف على الأرض.

وقد استخدم الإحتلال طائرات إف-15 التي تمتلكها بالفعل لضرب غزة.