'اسرائيل' تقتل أكبر عدد من موظفي وكالة الأونروا

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في رفح نقلاً عن الأونروا إنه "في هذه الحرب الكارثية، نسجل أكبر عدد من العاملين في المجال الإنساني الذين قتلوا في أي صراع، ولقد قُتل 176 موظفاً في الأونروا منذ بداية الحرب في قطاع غزة، بعضهم أثناء تأدية واجبهم".

وقالت "الأونروا" اليوم الأربعاء إن "السلطات الإسرائيلية تواصل منعنا من الوصول إلى شمال القطاع لتقديم مساعدات غذائية وإمدادات أساسية".

وأکد مراسل العالم ان أكثر من نصف الإمدادات التي سلمت عبر معبري رفح وكرم أبو سالم الشهر الماضي كان تابعاً للأونروا.

ودعا المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، يزك 31 مارس/ آذار الفائت، إلى زيادة الضغط العالمي لدفع "إسرائيل" من أجل فتح المزيد من السبل أمام دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.