اختتام المعرض الدولي للقران الكريم في طهران بهذا الحدث البارز..

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حدث قرآني فريد من نوعه على مستوى العالم الإسلامي .. المعرض الدولي للقران الكريم يختم أعمال نسخته الحادية والثلاثين في العاصمة الايرانية طهران تحت عنوان 'أقرأك' .. ومقاومة الشعب الفلسطيني في غزة كانت حدثا بارزا في هذا المعرض الدولي.



القضية الفلسطينية لم تكن غائبة عن المعرض، حيث شدد المشاركون في المعرض على لزوم دعم القضية الأهم في العالم الاسلامي اي القضية الفلسطينية ومحور المقاومة، القضية التي تتصدر الأخبار الإقليمية والعالمية منذ اكثر من 75 عاما.



القرآن الكريم هو الركيزة الأساسية لوحدة المسلمين، وتمسك الشعوب المسلمة بالمصحف المجيد من شأنه أن يقرب المسلمين من بعضهم البعض لذا رمى هذا المعرض الدولي إلى تكريس المفاهيم والقيم التي يتضمنها الخطاب الإلهي عبر تناوله للكتاب الكريم من أبعاده الأدبية والاجتماعية والفنية والثقافية.