تصعيد خطير في المظاهرات الاسرائيلية ومحاولة الوصول لمنزل نتنياهو

العالم - مراسلون

وأشار مراسل قناة العالم في رام الله الی محاولة عدد من المتظاهرين الوصول الی منزل بنيامين نتنياهو في مدينة القدس الغربية ما دفع الشرطة الاسرائيلية الی استخدام القوة لمنعهم من ذلک.

وألقت الشرطة الإسرائيلية القبض على 5 محتجين فيما أصيب أحد عناصرها، مساء الثلاثاء، خلال اشتباكات قبالة مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس الغربية فيما وصف بأنه تصعيد متعلق بملف الأسرى وكذلك اسقاط الحكومة الحالية.

واخترق محتجون حواجز للشرطة، في محاولة للوصول إلى مقر إقامة نتنياهو، ضمن احتجاجات تطالب بإجراء انتخابات مبكرة، وإبرام اتفاق لتبادل الأسرى مع المقاومة الفلسطينية.

وقالت الشرطة في بيان إن وقفة احتجاجية مساء الثلاثاء تحولت إلى "فوضى وأعمال شغب"، إذ "حاول المئات من مثيري الشغب اختراق حواجز الشرطة بالقرب من مقر إقامة رئيس الوزراء" متابعة "واجه بعضهم الشرطة جسديا، ولوح أحدهم بشعلة مشتعلة في وجه أحد أفرادها وجلس آخر تحت سيارة للشرطة".

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