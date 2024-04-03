تسليم مشروع قرار إدانة العدوان على القنصلية الإيرانية لمجلس الأمن

العالم - إيران

وكتب "بوليانيسكي" في منشور له عبر موقع تليغرام بهذا الشان: لقد سنحت الفرصة من جديد لاختبار النوايا الحقيقية عند زملائنا الغربيين؛ تعالوا لنتابع طبيعة العمل في هذا الخصوص.

وأوضح الدبلوماسي الروسي: نحن عبرنا في هذا البيان عن تقييمنا للتطورات الاخيرة، وبالتالي سألنا زملاءنا لدى مجلس الأمن الدولي: لو تعرضت بعثة دبلوماسية تابعة لدولة أخرى وعلى سبيل المثال، إحدى الدول الأعضاء بمجلس الأمن أو دولة غربية، لهكذا هجوم، ماذا كان ليحدث؟ هل كنتم تواصلون عدم تقديم العزاء والامتناع عن التصريح بإدانة هذا الهجوم؟

وتابع بوليانيسكي أن "ممثلي الدول الغربية لم يقدموا أي رد على تساؤلات روسيا، لقد تحدث هؤلاء حول جميع القضايا سوى الهجوم الجوي الذي استهدف احد المراكز الدبلوماسية".

واستطرد: نحن أكدنا عبر خطابنا إلى مجلس الأمن الدولي، أنه في حال تطور الأمور أكثر، فإن المسؤولية سوف تقع على عاتق أميركا وبريطانيا وفرنسا، التي لم تمتلك القدرة على إدانة الهجوم الإسرائيلي أبدا.