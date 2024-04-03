مجلس علاقات باكستان الخارجية يدين الاعتداء على قنصلية إيران بدمشق

العالم - إيران

وأصدر مجلس العلاقات الخارجية في KCFR بيانا وأعلن أن رئيس هذا المجلس وأعضاء مجلس إدارته، بينما يتضامنون مع شعبي إيران وسوريا، يدينون العمل الوقح الذي قام به الكيان الصهيوني لاستهداف القنصلية الإيرانية في دمشق.

وجاء في هذا البيان: إن هذا الإجراء الإسرائيلي ستكون له عواقب خطيرة على منطقة الشرق الأوسط، وسيؤثر هذا العمل بشدة على السلام والأمن العالميين.

وطالب مجلس العلاقات الخارجية في كراتشي الأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن التابع لها باتخاذ خطوات جدية لمنع أي أعمال تهديدية من جانب إسرائيل في المنطقة.

كما أدان المجلس الباكستاني للعلاقات الخارجية في بيانه الهجوم الوحشي الذي شنه الكيان الإسرائيلي الهمجي على القنصلية الإيرانية في دمشق، العاصمة السورية.

وجاء في هذا البيان "إننا نقف إلى جانب شعب وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا الوضع الصعب" واعربوا عن تعازيهم وتعاطفهم مع اسر الشهداء.

وأضاف هذا المجلس أن: أي اعتداء على الأماكن الدبلوماسية أمر غير مقبول ويتناقض مع كافة القوانين والأعراف الدولية، وبالتالي فإن العمل الإسرائيلي غير المسؤول والوحشي ليس له نتيجة سوى تدمير السلام والأمن في المنطقة.

وطلب مجلس العلاقات الخارجية الباكستاني من المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة، إدانة الهجوم الإسرائيلي على المنشآت الدبلوماسية الإيرانية بشدة ووقف مثل هذه التحركات الخطيرة.