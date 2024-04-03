أبو الغيط يدين بأشد العبارات قتل الإحتلال موظفي 'المطبخ المركزي'

العالم - فلسطين

وقال أبو الغيط إن "هذه المذبحة تُقدم دليل إدانة جديداً على العشوائية الكاملة التي تطبع عمليات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة"، مؤكدًا أن نحو مائتين من العاملين في مجال الإغاثة قُتلوا منذ بداية الحرب الوحشية على القطاع، منهم نحو 176 من الأونروا.

وأضاف أنها أعداد غير مسبوقة في أي نزاع في القرن الحادي والعشرين، وتمثل سابقة خطيرة تعود بنا إلى ما قبل اعتماد الأعراف والقوانين الدولية التي تُميز بين المدنيين والعسكريين في زمن النزاع المسلح.

ودعا أبو الغيط إلى تحقيق دولي محايد في هذه الواقعة، مشككاً في مصداقية التحقيقات الإسرائيلية ومذكّراً بوقائع سابقة تمت خلالها التغطية على جرائم جيش الاحتلال، مثل جريمة استهداف الصحافية شيرين أبو عاقلة في الضفة الغربية المحتلة.