زياد النخالة يثمن دعم إيران للمقاومة وشعبها وتعزيز قوتها وإسنادها

العالم - فلسطين

وقال النخالة في تصريح له اليوم الاربعاء ان أبناء غزة يقفون بصمودٍ أسطوري في مواجهة قوى الشر المتمثلة بكيان الاحتلال وداعمته الولايات المتحدة وحلفائها.

واضاف انه بالرغم من الحصار والجوع اكتشفنا أنّ إخواننا العرب والمسلمين لا يستطيعون تقديم حتى شربة ماء للعطشى.

وتابع النخالة: نطالب إخواننا العرب بأن يعاملونا كما يعاملون "إسرائيل" لأن كل ما تحتاجه يأتي إليها من الدول التي تمنع عنا كل شيء.

وصرح ان معركة طوفان الأقصى مايزت بين الدول وما زلنا في منتصف المعركة وعلينا جميعاً بذل كل ما باستطاعتنا لدعم فلسطين مضيفا: نثني على دعم إيران للمقاومة وشعبها وسعيها لتعزيز قوة المقاومة وإسنادها.

وتابع النخالة: نسجل للجمهورية الإسلامية الإيرانية دورها التاريخي في دعم المقاومة وإسنادها

واكد ان المقاومة في لبنان والعراق وسوريا واليمن وقفت داعمة للأشقاء في غزة وقال: أتوجه بتحية الإجلال والإكبار لمقاتلي شعبنا الذين أذلوا قوات العدو وكسروا غطرسته.

واضاف النخالة: أنحني إجلالاً لأهلنا في غزة الذين فاقت تضحياتهم كل شعوب الأرض وستبقى غزة علامة فارقة في تاريخ شعبنا نحو القدس وستصمد وتنتصر بإذن الله.

وقال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي: لشعبنا المجد ولمقاتلينا النصر ومن يوم القدس العالمي سنعزز وحدة أهدافها وغزة باقية بأهلها ومقاومتها.