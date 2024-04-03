العامري: يوم القدس العالمي هو يوم تجديد العهد مع الأقصى

العالم - العراق

وفي كلمة القاها اليوم الاربعاء خلال فعالية "منبر القدس" قال رئيس تحالف الفتح هادي العامري ان يوم القدس العالمي هو يوم لتجديد العهد مع الله ورسوله والمسجد الأقصى والشعب الفلسطيني.

واضاف ان معركة طوفان الأقصى هي القدر الإلهي الذي جرى بعناية منه على أيدي عبادٍ ذوي بأسٍ شديد ليحققوا انتصارهم المؤزر ويُعيدوا القضية الفلسطينية .

وتابع ان المجاهدين يدفعون الكيان الصهيوني نحو نهايته وها هي التحذيرات داخل الكيان تتصاعد بأنه يواجه تحديات وجودية.

وصرح ان طوفان الأقصى جرفت أوهام التطبيع في المنطقة وفضحت الأساطير التي اتخذها العدو غطاءً لطغيانه مضيفا ان طوفان الأقصى وضعت كل القوى الاستكبارية في دائرة الإدانة باعتبارهم شركاء في النهج الإجرامي.

واكد العامري انه يجب إعادة النظر في المنظومة الدولية الظالمة التي تحكم العالم حالياً وقال ان أميركا والغرب هم الذين يقفون وراء جرائم العدو ويمدونه بالمال والسلاح ويقفون وراء إبطال قرارات مجلس الأمن المٌدينة لـ"إسرائيل".

وشدد العامري على ان حركة الوعي العالمي تطالب بأسرة عالمية لا مكان فيها للطغان والاستبداد ولا بد من إعادة النظر بالنظام العالمي الحالي وقال ان إرادة المقاومة والتحرر من خنوع هذا الكيان الذليل قد امتدت إلى بلدان منطقتنا وباتت جبهة المقاومة تتسع.

واضاف العامري: أبى الرجال في بلدان محور المقاومة من لبنان وسورية واليمن والعراق وإيران ترك أهل غزّة ونهضوا بدورهم في نصرة غزّة والاستجابة لاستغاثتها.

وصرح العامري: كان للمقاومة في العراق موقفها المتوقّع وهي تشارك في نصرة أهل غزّة بردع العدو.