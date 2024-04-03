السيد نصر الله: نحيي المقاومة في غزة وشعبها لصمودهم أمام جيش الاحتلال

العالم - لبنان

وفي كلمة القاها اليوم الاربعاء في فعالية منبر القدس قال الامين العام لحزب الله ان يوم القدس هذا العام يأتي مختلفًا كثيرًا عن السنوات الماضية وذلك ببركة طوفان الأقصى.

واضاف السيد نصر الله: نحيي المقاومة في غزة وشعبها لصمودهم وصبرهم وثباتهم أمام جيش الاحتلال الذي ارتكب الجرائم والمجازر وصنعوا من الصمود ملحمة تاريخية.

وقال السيد نصر الله: نقف وقفة إجلال وتقدير لجبهات الإسناد في لبنان واليمن والعراق حيث تتحمل التهديدات وتستمر بالرغم منها.

واضاف الامين العام لحزب الله: نشكر الجمهورية الإسلامية في إيران على موقفها الثابت والراسخ في مساعدة الشعب الفلسطيني ومقاومته كما نشكر سورية الحاضنة والداعمة لحركات المقاومة في منطقتنا التي تتعرض للتهديدات".

وقال السيد نصر الله ان العدو الإسرائيلي لا يُصغي لا لقرارات وقف إطلاق نار ولا يهتم لرأي عام عالمي بل هو ماضٍ في وحشيته وعدوانه.

واضاف السيد نصر الله: نحتاج إلى الثبات والصمود ومواصلة العمل واليقين بأن النصر من عند الله آتٍ وهذا يرتبط بغزة وبكل الساحات المساندة.

وشدد الامين العام لحزب الله انه يجب أن نعمل لتوفير كل عناصر القوة لتحقيق طوفان الأقصى أهدافها وهذا واجبنا جيمعًا.

واكد السيد نصر الله: واجبنا في يوم القدس تبيين النتائج الاستراتيجية التي حققتها طوفان الأقصى وخاصة الخسائر الاستراتيجية للمشروع الأميركي الإسرائيلي في المنطقة.

واضاف ان بعض المثبِّطين والمنافقين يركّزون على حجم التضحيات ويتركون حجم الانجازات.

وتابع ان كل المنابر ووسائل الإعلام التي تؤيد مسار المقاومة يجب أن تشرح وتوضّح وتبيّن وإلا فالعدو يسعى لتحويل صورة الانجازات التاريخية للمقاومة إلى صورة هزيمة من خلال تشويه الحقائق.