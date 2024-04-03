الاحتلال ينفّذ عمليات نقل أسرى المؤبدات القابعين في سجن (عوفر)

العالم - فلسطين

وأضافت الهيئة والنادي أنّ عمليات النقل تأتي في إطار عمليات نقل واسعة جرت بعد السابع من أكتوبر بحقّ المئات من الأسرى، والتي استهدفت بشكل أساسي قيادات الحركة الأسيرة، والأسرى من ذوي المحكوميات العالية، والتي رافقها وتحديدًا في الفترة الأولى بعد السابع من أكتوبر، اعتداءات واسعة بحقّهم جرت خلال نقلهم وبعده.

ولفتت الهيئة والنادي إلى أنّ هناك العديد من الأسرى من قيادات الحركة الأسيرة جرى عزلهم، ومنهم ما زال رهنّ العزل الإنفرادي، منذ شهور عدة، علمًا أن من تم نقلهم تعرضوا لعمليات نقل متكررة منذ مطلع العام الماضي حتى اليوم.

وأكّدت الهيئة والنادي أنّ عمليات النّقل بحق الأسرى، تشكّل إحدى أبرز السياسات الممنهجة التي تستخدمها إدارة السّجون، للتنكيل بهم، والتي تصاعدت بشكل ملحوظ بعد السابع من أكتوبر، ورافقها اعتداءات واسعة.