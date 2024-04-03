الأربعاء ٠٣ أبريل ٢٠٢٤
٠٥:٥٩ GMT
فارسی
البث المباشر

الاحتلال ينفّذ عمليات نقل أسرى المؤبدات القابعين في سجن (عوفر)

الاحتلال ينفّذ عمليات نقل أسرى المؤبدات القابعين في سجن (عوفر)
الأربعاء ٠٣ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٥:٠٢ بتوقيت غرينتش

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، إن إدارة سجون الاحتلال نفّذت عمليات نقل بحقّ أسرى المؤبدات القابعين في سجن (عوفر)، حيث جرى نقلهم إلى عدة سجون منها (جلبوع، ونفحة، وريمون، ومجدو). 

العالم - فلسطين

وأضافت الهيئة والنادي أنّ عمليات النقل تأتي في إطار عمليات نقل واسعة جرت بعد السابع من أكتوبر بحقّ المئات من الأسرى، والتي استهدفت بشكل أساسي قيادات الحركة الأسيرة، والأسرى من ذوي المحكوميات العالية، والتي رافقها وتحديدًا في الفترة الأولى بعد السابع من أكتوبر، اعتداءات واسعة بحقّهم جرت خلال نقلهم وبعده.

ولفتت الهيئة والنادي إلى أنّ هناك العديد من الأسرى من قيادات الحركة الأسيرة جرى عزلهم، ومنهم ما زال رهنّ العزل الإنفرادي، منذ شهور عدة، علمًا أن من تم نقلهم تعرضوا لعمليات نقل متكررة منذ مطلع العام الماضي حتى اليوم.

وأكّدت الهيئة والنادي أنّ عمليات النّقل بحق الأسرى، تشكّل إحدى أبرز السياسات الممنهجة التي تستخدمها إدارة السّجون، للتنكيل بهم، والتي تصاعدت بشكل ملحوظ بعد السابع من أكتوبر، ورافقها اعتداءات واسعة.

روابط ذات صلة

صراخ الأسرى يملأ ممرات سجن 'نفحة' الإسرائيلي