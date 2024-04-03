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فيديو خاص: مسيرة تستهدف شابا كان يقطع الشارع امام مستشفى النجار!!

الأربعاء ٠٣ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٥:٠٣ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل قناة العالم الاخبارية في قطاع غزة بأن الجيش الاسرائيلي قصف قبل قليل حي الجنينة في مدينة رفح، مستهدفا مواطنا مدنيا كان يقطع الشارع بالقرب من مستشفى ابو يوسف النجار، ما ادى الى استشهاده.

العالم - خاص بالعالم

واضاف: ان الجيش الاسرائيلي نسف ايضا عدة مربعات سكنية وعددا كبيرا من منازل المواطنين في خانيونس، فيما يواصل توغله في حي الامل والقرارة.

واشار الى ان مسيرات الاحتلال هاجمت مخيمات النازحين خلال الساعات الماضية غرب خانيونس، ما ادى الى استشهاد وجرح عدد من المواطنين.

واكد ان الاحتلال تلقى في نفس الوقت ضربات عنيفة وعديدة من قبل المقاومة الفلسطينية، مشيرا الى ان المقاومة اكدت انها استحدثت عدة نقاط للاشتباك في منطقة جنوب حي الزيتون شرق المحافظة الوسطى ووسط محافظة خانيونس.

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