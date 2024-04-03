بيني غانتس يدعو لإجراء انتخابات مبكرة

العالم-فلسطين

وقال غانتس في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء: "يتعين أن نتفق على موعد لإجراء الانتخابات في سبتمبر، قبل مرور عام على اندلاع الحرب إذا صح التعبير".

وتأتي هذه التصريحات فيما يتظاهر عشرات الآلاف من المستوطنين بينهم عائلات الأسرى المحتجزين لدى حماس، أمام مبنى الكنيست ، ومقر إقامة نتنياهو، مطالبين بإطلاق سراح الأسرى لدى حماس وإقالة الحكومة.

وشهدت شوارع مدينة القدس مظاهرات حاشدة بالقرب من مقر الإقامة الخاص برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، رفع المتظاهرون خلالها لافتات ورددوا هتافات تطالبه بالاستقالة.

وهدد أهالي الأسرى الصهاينة لدى حماس، نتنياهو بـ"حرق إسرائيل" إذا لم يتم التوصل إلى صفقة تبادل.

وطالب المتظاهرون بإجراء انتخابات مبكرة رغم أن الحرب على غزة ما تزال متواصلة، فيما أكد نتنياهو أن ذلك سيؤدي إلى شل "اسرائيل" وتجميد المفاوضات المتعلقة بإطلاق سراح الأسرى لدى حماس لمدة قد تصل إلى ثمانية أشهر.