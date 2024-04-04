لإيران الحق والقوة للرد على الاعتداء الصهيوني على قنصليتها + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي حديث مع قناة العالم الإخبارية لبرنامج "مع الحدث" أشار محسن صالح إلى أن العدوان الصهيوني على القنصلية الإيرانية بدمشق شكل ذروة عدم اليقين من الوجود الإسرائيلي، وقال: إن الكيان الصهيوني الغاصب يشعر أن المقاومة في المنطقة قادرة على أن تضع له حدا في اعتداءته.

ولفت إلى أن الشعور الأميركي الصهيوني أن هناك تقدما كبيرا حصل منذ السابع من أكتوبر ولحد الآن، مرورا بكل الأحداث التي سبقت منذ عام 2006 عندما أثبتت قوى المقاومة أنها قادرة على الوجود والبقاء في مواجهة هذا العدو.

وقال إن: هذا العدو أن السافر والغاشم أتى ربما بتشجيع أو سكوت أميركي، في الوقت الذي تحاول فيه الولايات المتحدة الأميركية أن تزود هذا الكيان بكل أنواع الأسلحة.

وشدد على أن: هذه معركة مفتوحة.. يجب للجميع أن يدرك أن قوى المقاومة بقيادة الجمهورية الإسلامية اصبحت في مكان متقدم جدا، وأصبح الكيان يشعر بأنه ضعيف.

وقال إن: الرد الإيراني ربما يكون مباشرة أو مناورة وبشكل غير مباشر، ولكن هذا الرد طبيعي، فهي من حيث الحق لها الحق، ومن حيث القوة فهي قادرة.

ولفت إلى أن: التهيب الأميركي من إيران إنما هو ناتج عن تجربة، وهناك شعور بأن محور المقاومة أصبح قادرا على أن يكبد هذا العدو خسائر، وأن يجعل من منطق الحركة الأوروبية والأميركية حركة غير منسجمة مع قدراتها.

وخلص إلى القول إن: الأميركي يشعر فعليا بأن محور المقاومة ليس فقط تهديد استراتيجي للكيان الصهيوني الغاصب بل هو تهديد استراتيجي للوجود الأميركي في المنطقة.

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