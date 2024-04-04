الخميس ٠٤ أبريل ٢٠٢٤
٠٦:١٥ GMT
فارسی
البث المباشر

لإيران الحق والقوة للرد على الاعتداء الصهيوني على قنصليتها + فيديو

الخميس ٠٤ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٥:١٣ بتوقيت غرينتش

بيروت (العالم) 2024.04.04 - أكد الأكاديمي والباحث السياسي د.محسن صالح أن العدوان الصهيوني على القنصلية الإيرانية بدمشق والذي أتى بتشجيع أو سكوت أميركي إنما شكل ذروة عدم اليقين من الوجود لدى الاحتلال، مشدداً على أن لإيران الحق والقوة للرد على هذا الاعتداء.

العالمخاص بالعالم

وفي حديث مع قناة العالم الإخبارية لبرنامج "مع الحدث" أشار محسن صالح إلى أن العدوان الصهيوني على القنصلية الإيرانية بدمشق شكل ذروة عدم اليقين من الوجود الإسرائيلي، وقال: إن الكيان الصهيوني الغاصب يشعر أن المقاومة في المنطقة قادرة على أن تضع له حدا في اعتداءته.

ولفت إلى أن الشعور الأميركي الصهيوني أن هناك تقدما كبيرا حصل منذ السابع من أكتوبر ولحد الآن، مرورا بكل الأحداث التي سبقت منذ عام 2006 عندما أثبتت قوى المقاومة أنها قادرة على الوجود والبقاء في مواجهة هذا العدو.

وقال إن: هذا العدو أن السافر والغاشم أتى ربما بتشجيع أو سكوت أميركي، في الوقت الذي تحاول فيه الولايات المتحدة الأميركية أن تزود هذا الكيان بكل أنواع الأسلحة.

وشدد على أن: هذه معركة مفتوحة.. يجب للجميع أن يدرك أن قوى المقاومة بقيادة الجمهورية الإسلامية اصبحت في مكان متقدم جدا، وأصبح الكيان يشعر بأنه ضعيف.

وقال إن: الرد الإيراني ربما يكون مباشرة أو مناورة وبشكل غير مباشر، ولكن هذا الرد طبيعي، فهي من حيث الحق لها الحق، ومن حيث القوة فهي قادرة.

ولفت إلى أن: التهيب الأميركي من إيران إنما هو ناتج عن تجربة، وهناك شعور بأن محور المقاومة أصبح قادرا على أن يكبد هذا العدو خسائر، وأن يجعل من منطق الحركة الأوروبية والأميركية حركة غير منسجمة مع قدراتها.

وخلص إلى القول إن: الأميركي يشعر فعليا بأن محور المقاومة ليس فقط تهديد استراتيجي للكيان الصهيوني الغاصب بل هو تهديد استراتيجي للوجود الأميركي في المنطقة.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

التهيب الأميركي الإسرائيلي من الرد الإيراني المحسوم

هذا ما قاله عبداللهيان لبوريل حول ضبط النفس

"المقاومة الإسلامية في العراق": استهدفنا قاعدة "رامات ديفيد" الجوية الصهيونية بالطيران المسيّر

بيدرسون: الهجوم على السفارة الإيرانية بدمشق انتهاك صارخ للقوانين الدولية