مرابطات مقدسيات: الأقصى يستصرخ العالم فلا تتركوه وحيدًا

العالم - فلسطين

وحثّت المرابطات، على إطلاق الفعاليات الشعبية بمختلف أشكالها؛ لإحداث ضغط ينادي بكسر الحصار المفروض على الأقصى، ونصرةً لغزة التي تتعرض لعدوان إبادة.

وقالت المرابطة نفيسة خويص، في تصريح خاص لوكالة "شهاب"، إنّ "القدس تحتاج لحماية من الاحتلال وظلمه". وتابعت: "بدنا اياكم تكونوا معنا تشاركونا، تحمونا، تقفوا معنا كشعوب عربية وإسلامية". وأضافت: "التضامن مع القدس لازم يكون في كل يوم؛ لكن طالما أصبح هناك يوم للتضامن مع القدس، فلتكن الأمة على مستوى قدر هذا اليوم".

وأردفت قائلةً: "القدس بضيع يا عرب، حرفيًا القدس في مرحلة ضياع، ستستيقظون ذات صباح ولن تجدوا القدس، إذا تركمتوها لوحدها". وفي السياق، دعت إلى حشد المرابطين للأقصى خلال الفترة القادمة، خاصة فترة الأعياد؛ التي تشهد أعيادًا يهودية تلمودية في الأقصى، "الأقصى مش راح يعيد، لأنهم بخططوا لأعيادهم في داخل الأقصى".

ومن جهتها، قالت المرابطة نورا صب اللبن، لوكالة "شهاب"، إن "الأقصى يحتاج لوقفة عربية وإسلامية حقيقية، "يا عرب البيوت دمرت، والمساجد انتهكت، والأقصى تهود، فماذا تنتظرون؟!" ووجهت صب اللبن، -الذي صودر بيتها من الجماعات اليهودية،- ما أسمتها بـ"صرخة ضمير؛ لكل الأحرار في العالم، قائلةً: "اخرجوا عن صمتكم، فهذا أضعف الإيمان". ودعت إلى نصرة الأقصى وغزة في مسيرات حاشدة، يشعر الفلسطينيين فيها بأنهم ليسوا لوحدهم، وأنّ من خلفهم أمة تعدادها مليار مسلم". وحذّرت صب اللبن من خطورة الصمت العربي والإسلامي تجاه الأقصى، "هذا يمنحهم كل الضوء الأخضر؛ لتهجيرنا وإنهاء وجودنا كعرب ومسلمين من القدس".