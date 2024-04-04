القضاء على 15 ارهابيا في عملية راسك وجابهار والعدد مرشح للازدياد

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واضاف العميد باكبور انه منذ بدء العمليات الارهابية هذه في منتصف ليلة امس، اتخذت الاجراءات الاساسية من قبل القوات البرية وقوات الشرطة.

واضاف ان العناصر الارهابية المشاركة في العمليات الارهابية هذه كانت انغماسية (مزودة باحزمة ناسفة) مؤكدا ان عدد القتلى الارهابيين مرشح للازدياد.

وفيما يخص الرهائن الذين احتجزهم الارهابيون، قال قائد القوات البرية للحرس الثوري انه تم في ظل تدخل القوات الافراج عن الرهائن مشيرا الى ان الوحدات الخاصة تقوم بتمشيط المنطقة حاليا.

واوضح ان 15 ارهابيا لقوا حتفهم خلال العمليات الارهابية الثلاث وان هذا العدد مرشح ليصل الى 18 شخاص، كما ان 5 من المدافعين عن الامن استشهدوا، 3 منهم من قوات الشرطة و2 من قوات الحرس الثوري.

واكد ان الوضع الامني في جابهار وراسك مستقر الان وتسير الامور بشكل طبيعي ولا توجد مشكلة.