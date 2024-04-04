المقاومة العراقية لازالت تمتلك أوراقا قد تذهل العدو + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي حديث مع قناة العالم الإخبارية لبرنامج "مع الحدث" أكد عباس الجبوري أن: المقاومة العراقية جزء لا يتجزأ من محور المقاومة، وما يصيب أيا من الأجزاء فلابد وأن يكون هناك موقف للمقاومة العراقية.

وأضاف أن الحديث الذي تحدث به الشيخ أكرم الكعبي في منبر الأحرار كان واضحاً وبعث أكثر من رسالة بهذا الخصوص، وحتى البيان الذي صدر يوم أمس عن حركة النجباء بإعلان استعدادها للرد على الاحتلال على اعتداءه على القنصلية الإيرانية "كان واضحا بأن من يتم الاعتداء عليهم سواء كانوا في لبنان أو اليمن أو سوريا إنما هو اعتداء على المقاومة العراقية باعتبارها جزء من محور المقاومة."

وفيما أشار إلى أن ما يقوم به الكيان الصهيوني ليس بغريب، قال عباس الزبيدي: إن هذا الاعتداء الصارخ الذي هو خارج المنظومة القانونية سوف لن تقف الجمهورية الإسلامية مكتوفة الأيدي أمامه وسيكون ردها حاسما.

وشدد على أن المقاومة العراقية لازالت تمتلك أوراقا، قد تستخدمها في الأيام المقبلة، وقد تذهل العدو عندما تصل الصواريخ والطائرات إلى تل أبيب.

واضاف: الكيان الصهيوني يدرك حجم القوة التي تمتلكها المقاومة، وتلك التي تمتلكها الجمهورية الإسلامية، وهذه الضربات التي نالت رموزا من المقاومة إنما هي دليل على أن المقاومة أوجعت الاحتلال في ضرباتها.

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