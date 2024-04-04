الاحتلال يواصل مجازره بغزة والمقاومة تستهدف سديروت وكيسوفيم ومستوطنات الغلاف

العالم - خاص بالعالم

وفي اليوم 181 من الحرب على غزة، واصلت قوات الاحتلال ارتكاب المزيد من المجازر بحق المدنيين، سقط على إثرها شهداء وجرحى نتيجة قصف الاحتلال منزلا في حي تل السلطان غرب رفح جنوب قطاع غزة، بينهم رضيعان.

كما سقط شهيدان وعدد من الجرحى جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا في حي الجنينة في رفح.

واستهدف قصف مدفعي صهيوني مناطق مختلفة في دير البلح وسط القطاع.

وفي خان يونس جنوبي قطاع غزة، سمع دوي انفجارات واشتباكات عنيفة وأفادت مصادر فلسطينية بأن جيش الإحتلال نسف عددا من المنازل السكنية في منطقة البطن السمين جنوبي المدينة.

وقد أعلنت وزارة الصحة في غزة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 6 مجازر في القطاع راح ضحيتها 62 شهيدا و91 مصابا ما يرفع حصيلة ضحايا العدوان الاسرائيلي على غزة الى اكثر من 33 الف شهيد واكثر من 75 الف مصاب.

في المقابل، تواصل المقاومة الفلسطينية مواجهة الاحتلال الإسرائيلي والتصدي لقواته المتوغلة في قطاع غزة، عبر الاشتباك وإطلاق الصواريخ نحو مستوطنات الغلاف

وأعلنت سرايا القدس، استهداف سديروت ونيرعام، وكيسوفيم ومستوطنات غلاف غزة، برشقة صاروخية ردا على جرائم الاحتلال. وذكرت صحيفة يديعوت احرونوت انه تم تفعيل صفارات الانذار في مدينة سديروت لأول مرة منذ 10 أيام.

كذلك، أعلنت السرايا أنه بالاشتراك مع لواء العامودي - كتائب شهداء الأقصى، تم استهداف تموضع لجنود وآليات الاحتلال جنوب مدينة غزة بوابل من قذائف الهاون من العيار الثقيل.

وفي وقت سابق، دكت كتائب الشهيد عز الدين القسام، قوة إسرائيلية راجلة بقذائف الهاون، وذلك شرقي حي التفاح في مدينة غزة.