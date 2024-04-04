كلمة السيد الحوثي بمناسبة يوم القدس العالمي

العالم - اليمن

وأكد قائد حركة المقاومة اليمنية "أنصارالله" قائلا"إن مناسبة يوم القدس العالمي هذا العام تأتي في وضع استثنائي يختلف عن الأعوام الماضية.

وتابع " أن العدو الإسرائيلي يسعى لتحويل قطاع غزة إلى منطقة غير قابلة للحياة عبر التدمير الشامل وإهلاك الحرث والنسل.

واضاف عبدالملك الحوثي: "العدو الإسرائيلي وعلى مدى نصف عام يرتكب جرائم الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة حيث قام بمسح مربعات سكنية بأكملها وفتك بالسكان المدنيين بأحدث ما في مخزون أمريكا من أسلحة".

وأردف السيد بدرالدين الحوثي بقوله "في هذا الأسبوع أعلن الأمريكي عن شحنات أسلحة ومعدات أمريكية جديدة لدعم العدو الإسرائيلي بمليارات الدولارات وهم مستمرون في دعم العدو الإسرائيلي ومشتركون معه في النزعة الاجرامية لإبادة الشعب الفلسطيني بأشكال متعددة بالسلاح والخبراء والمعلومات.

وأكمل "أن النفاق الأمريكي يفتضح، وسيناتور أمريكي قال إنه لا يمكن استجداء نتنياهو للتوقف عن قصف المدنيين وفي اليوم التالي نرسل له آلاف القنابل ولكنه أن الصفقات المعلنة لا تمثل سوى جزء صغير من إجمالي ما تقدمه أمريكا للعدو الإسرائيلي المجرم وهو على حسب الإعلام الأمريكي نفسه الذي يؤكد أن [إسرائيل] تلقت مساعدات عسكرية أمريكية هي الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية".

و ألمح السيد عبدالملك الحوثي الى موقف متسامح من قِبَل حكومات مع العدو الإسرائيلي في قضية إغتياله عمال الإغاثة الأجانب في غزة وأضاف "ما تقوم أمريكا والبعض من أعوانها بإسقاطه باسم المساعدات على الشعب الفلسطيني يقتل البعض منهم ويستخدم أسلوب تقديم المساعدات القليلة النادرة وسيلة لقتل الفلسطينيين".

وندد القائد الحوثي ما فعله العدو الإسرائيلي في مجمع الشفاء الطبي وقال إنه من أفظع جرائم الإبادة الجماعية ومن أبشعها" في حين كتائب القسام ومعها بقية الفصائل تكبد العدو الإسرائيلي في كافة محاور القتال الخسائر، فأن صمود وثبات المجاهدين في غزة في ظل ظروف صعبة جدا هو صمود وثبات عظيم وفشل وإخفاق للعدو ورشقات صاروخية نفذتها سرايا القدس فاجأت العدو الإسرائيلي وعززت من خيبة الأمل لدى جيشه".

و اشار السيد الحوثي الى قوات المقاومة في المنطقة وقال "جبهتنا في اليمن مستمرة في العمليات العسكرية في البحر الأحمر والبحر العربي وصولا إلى المحيط الهندي والعراق عاد في تصعيد عملياته من جديد لاستهداف العدو الإسرائيلي إلى فلسطين المحتلة وحزب الله يواصل في جبهة لبنان عملياته الفاعلة والمؤثرة في جبهته المباشرة مع العدو الإسرائيلي بحيث أن جبهات المساندة التي تساند الشعب الفلسطيني ومجاهديه تواصل عملياتها على أساس الترتيب للتصعيد، فهناك قلق كبير جدا لدى العدو الإسرائيلي من صمود وثبات الشعب الفلسطيني والمجاهدين في غزة وهذا يبشر بمرحلة جديدة يتجه فيها العدو الإسرائيلي إلى الزوال بإذن الله تعالى".

وأضاف السيد الحوثي أن المظاهرات والمسيرات والفعاليات ومختلف الأنشطة متميزة عن كل البلدان والشعوب العربية والإسلامية

السيد القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي: بالرغم من محاولات الأعداء التمويه والاستهداف إلا أنهم فشلوا مؤكدا "فشل الأعداء وإخفاقهم في منع العمليات أو الحد منها، والنتائج التي حققتها قواتنا مهمة جدا"، مضيفا "نحتسب الشهداء في سبيل الله تعالى وفي موقف مشرف عظيم في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس".

وأوضح السيد الحوثي أنه "خلال العدوان الأمريكي البريطاني ارتقى 37 شهيدا و30 جريحا"، مردفا "العدوان الأمريكي البريطاني وهو يقترب من اكتمال ثلاثة أشهر نفذ فيه 424 غارة وقصفا بحرياً"، منوها غلأى أن "العدوان الأمريكي البريطاني استمر على بلدنا إسنادا للعدو الإسرائيلي وحماية لإجرامه في قطاع غزة". مشيرا إلى أنه "مع الاعتراف الأمريكي والبريطاني بالعجز عن وقف هجماتنا عبروا عن إعجابهم بالقدرات العسكرية المتطورة".

وأوضح السيد الحوثي أنه "بلغ إجمالي السفن المستهدفة إلى 90 سفينة وسط اعتراف أمريكي وبريطاني بعجزهم التام عن وقف الهجمات، وأن العمليات بلغت خلال شهر فقط 34 عملية نفذت بعدد 125 صاروخا باليستياً ومجنحا وطائرة مسيرة، مردفا أن "عمليات القصف لأهداف تابعة للعدو الإسرائيلي إلى أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة مستمرة".