مراسل العالم: القسام تستهدف 3 دبابات إسرائيلية وتوقع 6 جنود قتلى بخان يونس

العالم – خاص بالعالم

وأشار مراسلنا إلى تمكن كتائب القسام من استهداف 3 دبابات اسرائيلية من نوع ميركافا بقذائف الياسين 105 وفور تقدم قوة من قوات النجدة والانقاذ للمكان ووصولهم لوسط حقل الالغام المعد مسبقا تم استهدافهم بتفجير3 عبوات مضاده للافراد.



ولفت مراسلنا إلى أن كتائب القسام أكدت مقتل 6 جنود اسرائيليين وتحولهم في أشلاء وايقاع عدد اخر بين قتيل وجريح ولا زال الحدث جاريا حتى هذه اللحظة في منطقه الزنة اقصى شرق محافظه خان يونس.

ونوه مراسلنا إلى أن تلك المناطق الشرقية تعتبرمناطق خالية تماما من السكان المدنيين وجيش الكيان الاسرائيلي دائما ما يدّعي ان المقاومة تعمل بين المدنيين، ورغم كل ذلك فان جيش الكيان الاسرائيلي يحاول السيطرة عليها ورغم كل ذلك تعمل المقاومة الفلسطينيه من اجل صدّ الاشتباكات وصد الاجتياحات والاشتباك المباشر مع جيش الكيان، وتنفيذ عمليات نوعية وسيسمع في الاعلام العبري بعد لحظات ودقائق من الان تلك العمليه النوعية التي نفذت ضد جيش الكيان في منطقه الزنة بخان يونس، اضافه للاشتباكات الدائرة خلف المحافظة الوسطى بمنطقه دير البلح.

وبين مراسلنا أن سرايا القدس أكدت انها قد اعطبت دبابة اسرائيلية بعبوة ثاقب برميلية اضافة للاشتباكات الدائرة في مناطق الجنوب في جنوب حي الزيتون شمال قطاع غزة.

وكانت سرايا القدس قالت إنها قصفت بقذائف الهاون تجمعات الاحتلال في محاور التقدم وسط مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

كما قالت إن مقاتليها أسندوا مجموعة مقاتلة من كتائب القسام خلال اشتباكات ضارية مع قوة لجيش الاحتلال، وأوقعوا في القوة إصابات محققة.

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