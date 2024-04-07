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أسواق الخليل تشهد ركودا في الحركة الشرائية بسبب إغلاق بوابات المدينة

الأحد ٠٧ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٦:١٠ بتوقيت غرينتش

تفرض قوات الاحتلال إغلاق محكم على محافظات الضفة الغربية وتركزت بشكل واضح في محافظة الخليل، التي تشهد اسواقها ركودا في حركة الشراء بسبب اغلاق بوابات المناطق الجنوبية للمدينة مما حال دون وصول الفلسطينيين الى الاسواق للتبضع لعيد الفطر المبارك.

العالم خاص بالعالم

بهذه الصورة بدت أسواق مدينة الخليل، حركة تجارية ضعيفة، وإقبال لا يقارن بالسنوات السابقة، خصوصا في الأيام التي تسبق عيد الفطر، التي كانت تعج فيها المدينة بألاف الفلسطينيين الذين يأتون من البلدات والقرى والمخيمات لشراء حاجيات العيد، التجار عرضوا بضاعتهم ولكن الاغلاقات التي يفرضها الاحتلال حالت دون وصول الزبائن.

كاميرا العالم انتقلت الى مدخل الخليل الجنوبي، لتوثيق معاناة عشرات آلاف الفلسطينيين الذين يمرون عبر البوابة من مناطق جنوب الخليل, والتي يغلقها الاحتلال في وجوههم ضمن سياسة العقاب الجماعي التي ينتهجها منذ شهور طويلة، ما يزيد من معاناتهم أكثر مع اقتراب العيد.

واقع محافظة الخليل ينسحب على باقي محافظات الضفة الغربية التي يغلقها الاحتلال ويشدد الخناق عليها.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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