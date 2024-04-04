البيت الأبيض: واشنطن ستطرح قرارا للتصويت في مجلس الأمن ضد نشر الأسلحة النووية في الفضاء

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وأوضح كيربي: "في الشهر الماضي، أعلنت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، أن الولايات المتحدة واليابان ستقدمان قرارا إلى مجلس الأمن يدعو جميع الدول إلى عدم نشر أسلحة نووية في الفضاء أو تطوير أسلحة نووية مصممة خصيصا لوضعها في مدار الأرض".

وأضاف: "هذا القرار سيطرح للتصويت في نيويورك مطلع الأسبوع المقبل".

كما أكد كيربي أن "البيت الأبيض يعول على الدعم الروسي للقرار".

وقال: "سمعنا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صرح بأن موسكو ليس لديها أي نية لنشر أسلحة نووية في الفضاء، لذلك نتطلع إلى تصويت روسيا لصالح هذا القرار".

هذا ونفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق، وجود مثل هذه الخطط لدى موسكو، مشيرا إلى أن تلك المزاعم تهدف إلى جر روسيا في مفاوضات تفيد الولايات المتحدة.