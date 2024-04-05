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الاحتلال يقتحم العديد من البلدات في جنوب جنين

الاحتلال يقتحم العديد من البلدات في جنوب جنين
الجمعة ٠٥ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٣:٢٣ بتوقيت غرينتش

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، العديد من البلدات جنوب جنين.

العالم - فلسطين المحتلة

وأفادت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، نقلا عن مصادر محلية قولها، إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة فحمة ونشرت فرقة مشاة في شوارعها، وشنت حملة تفتيش واسعة وداهمت عدة منازل وفتشتها وعبث بمحتوياتهما، عرف من اصحابها نضال نواصرة.

كما داهمت قوات الاحتلال بلدة كفر راعي، واقتحمت منزل الاسير المحرر منصور ملحم وفتشته واستجوبت ساكنيه ما ادى الى اندلاع مواجهات.

الى ذلك، اقتحمت تلك القوات بلدتي عرابة والزبابدة، وسيرت ألياتها في شوارع البلدتين في خطوة استفزازية ونفذت عمليات دهم وتفتيش لعدد من المنازل، بينما كثفت من تواجدها في محيط قرى وبلدات يعبد، والزبابدة، وجبع، وصانور .

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