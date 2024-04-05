شهداء وجرحى بغارات وقصف مدفعي على مناطق متفرقة من القطاع

العالم - فلسطين المحتلة

وأفادت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، بأن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف وسط وغرب مدينة خان يونس، وشرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

كما استهدفت غارة عنيفة من الطائرات الحربية الإسرائيلية، محيط مدينة الشيخ زايد شمالي قطاع غزة، فيما تعرضت مناطق متفرقة بالمحافظة الوسطى في القطاع، لقصف مدفعي إسرائيلي.

وبحسب مصادر محلية، استهدف طيران الاحتلال، قبيل منتصف الليلة الماضية، تل الهوا غرب غزة، بينما تواصل القصف المدفعي والجوي الإسرائيلي على الأحياء الجنوبية الغربية والشرقية لمدينة خان يونس، وشرق مخيم المغازي وسط القطاع.

وفي وقت سابق، طال القصف المدفعي الإسرائيلي منطقة قليبو والشيخ زايد بيت حانون شمال القطاع، وذلك بالتزامن مع مواصلة جيش الاحتلال تدمير ونسف المنازل السكنية وسط وغرب خان يونس.

وأجملت مصادر صحية، أن عمليات القصف المدفعي والغارات الاسرائيلية في القطاع فجر اليوم الجمعة، أسفرت عن استشهاد وإصابة العديد من المواطنين، بينهم أطفال ونساء، وبعضهم لا زال تحت الأنقاض.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 33037 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بينما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 75668، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

اصابتان برصاص الاحتلال احداها خطيرة في كفر راعي واعتقالات في فحمة جنوب جنين

اصيب مواطنان فلسطينيان، فجر اليوم الجمعة، برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي، وصفت جروح أحدهما بالخطيرة، خلال مواجهات اندلعت في بلدة كفر راعي جنوب جنين، خلال اقتحام تلك القوات البلدة وتنفيذ حملة تفتيش واعتقالات.

وأفادت مصادر في الهلال الأحمر، بنقل طواقمها في جنين الشاب شمس عبد القادر ملحم أبو الشوارب (19 عاما) مصاب برصاص حي في الظهر خلال اقتحام بلدة كفر راعي، وتم نقله بادئ الأمر إلى مشفى عتيل الحكومي وتقديم الاسعافات الطارئة له، وجاري نقله إلى مستشفى ثابت ثابت الحكومي في طولكرم.

كما تحدثت مصادر محلية عن اصابة شاب آخر برصاص الاحتلال في القدم، دون تحديد هويته.

ونفذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات ومداهمات لعدد من المنازل في بلدة فحمه جنوب جنين، برفقة كلاب بوليسية، وأجرت عمليات تفتيش وتحقيقات ميدانية مع عدد من المواطنين، واعتقلت 3 مواطنين على الأقل.

قوات الاحتلال تقتحم عدة منازل في بلدة بيت فجار

اقتحمت قوات الاحتلال، اليوم الجمعة، بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة، وداهمت عدة منازل وفتشتها دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت في وقت سابق، فجر اليوم الجمعة، العديد من البلدات جنوب جنين، وخصوصا بلدتي فحمة وكفر راعي، الى جانب بلدات عرابة والزبابدة ويعبد، وجبع، وصانور، وسيرت ألياتها في شوارع هذه البلدات في خطوة استفزازية، ونفذت عمليات دهم وتفتيش واسعة.